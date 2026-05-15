Украинская система судебно-медицинской экспертизы коллапсировала ещё в 2022 году, потому что не справляется с потоком тел мёртвых ВСУшников.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас катастрофическая ситуация с идентификацией останков наших погибших военнослужащих. И последний самый страшный кейс – это когда потребовалось полтора года на то, чтобы была сделана экспертиза ДНК, в то время как тело все время лежало на месте. Когда мы начали разбираться в этой ситуации, оказалось, что по линии Министерства здравоохранения по экспертным лабораториям есть катастрофическая ситуация с отсутствием экспертов, из-за того, что чрезвычайно низкая их оплата труда. Когда будет пересмотрена зарплата экспертов? Потому что это неприемлемо, чтобы люди ждали такое долгое время», – спросила Федина.

По украинской политической традиции министр образования Украины Виктор Ляшко свалил вину на предшественников.