Не знаю ни одного российского миллиардера, кто бы серьёзно помог СВО – Баранчик

Максим Столяров.  
16.05.2026 23:04
Дзен, Россия, Спецоперация


Фронт держится на государственных поставках и волонтёрах, в то время как российские миллиардеры не спешат вкладываться в общую победу.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы стали больше любить Родину после начала СВО. Появилась социальная солидарность.  Каждый делает свой личный выбор – помогать фронту, помогать раненым, что-то делать. Таких вещей масса – те же сети маскировочные, окопные свечи.

У нас в подъезде поставили коробку, и говорят – сбрасывайте сюда консервные банки и все, что подходит для окопных свечей. И люди сбрасывают. Во многих подъездах в Москве такое было.

Притом, это делают люди с небольшими доходами. Наши крупные госкорпорации там, как могут, помогают этому, но я уверен, что есть большинство олигархов, среди которых никто же не дал из своего кармана лично миллиард на что-то», – сказал Баранчик.

Он подчеркнул, что олигархи давно могли бы скинуться, и построить для армии дроновый завод, чтобы меньше закупать у Китая.

«Говоря о социальной справедливости – вот пусть привели пример миллиардера нашего, который дал лично миллиард. Да нет таких. Я не знаю, по крайней мере.

А ведь это люди все видят. В чем проблема? Их 100 человек, каждый дал по миллиарду, вот тебе 100 миллиардов.

Сколько дронов можно было бы сделать! Создать завод у себя. Почему мы у Китая все покупаем? Китай и нам продает, у украинцев продает дроны. На фронте 80% потерь – от дронов», – напомнил Баранчик.

По итогам 2025 года число миллиардеров из России в списке Forbes выросло на 21 человека — с 125 до 146. При этом 15 человек стали новичками рейтинга. Общее состояние российских миллиардеров в 2025 году составило $625,5 млрд и превысило рекорд 2021 года.

