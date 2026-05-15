У Украины на самом деле нет дефицита с ракетами к комплексу ПВО Patriot, а стенания диктатора Владимира Зеленского о том, что с ними большая проблема – это информационное давление на западных партнеров и попытка заставить Россию тратить ее беспилотники и ракеты, истощая ресурсы.

Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле никакого дефицита и не было, эти слова просто говорились для того, чтобы вынудить российскую сторону запустить как можно больше ракет, – у них нет безлимита ракет, у них нет безлимита «Шахедов», им нужны накопления. И по большому счёту, с нашей стороны это была одна из информационных войн, такой вот бой проведённый. Сегодня, я считаю ПВО справилась достаточно успешно», – рассуждал он.

«Общее количество сбития «Шахедов», ракет и так далее достигло 92—93%, то есть это даже выше, чем было несколько больших обстрелов до этого. То, что Зеленский говорил, и не только Зеленский, и Сибига и другие люди по поводу, что нет ракет, – это обращение к нашим партнёрам. На данный момент они у нас есть, но мы прекрасно понимаем, что вот таких ещё атак две-три-четыре подряд, и их действительно не будет. Поэтому речь идёт, в том числе, с одной стороны, попытаться, чтобы российская сторона смогла поверить, что у нас ничего нет, нанесла массированный удар и то, что мы сможем, в принципе, отбить эту атаку. И мы это сделали, я считаю, с успехом», – бредил Прошинский.

