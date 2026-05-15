Украинский политолог призвал соотечественников не откладывая спасаться бегством или «залегать на дно»
Даже после завершения войны для Украины не просматривается положительных сценариев.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Один из подписчиков поинтересовался, когда это все закончится, имея в виду украинскую войну.
«Я не вижу конца этому безумию, которое сопряжено с войной между Россией и Украиной. Я не вижу положительных сценариев для Украины после окончания войны», – сказал эксперт.
По его словам, главная задача для каждого украинца сегодня «выжить и самосохраниться».
«Сберечь себя во время налетов дронов, когда идут облавы ТЦК, в любой ситуации. Каждый сам понимает, что такое сберечь, сохраниться – выехать, уехать, залечь на дно.
То есть любая ситуация, которая будет вести к тому, что люди, граждане сохранят свои жизни, жизни своих родных и смогут дождаться более или менее спокойных времен», – заявил Бондаренко.
