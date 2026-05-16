«Не понимаю, почему еще работает порт Одессы, а Писториус свободно ездит в Киев» – Фурсов
Для России нужно действовать на Украине более жестко, но ликвидация диктатора Зеленского ничего не даст.
Об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Дианой Панченко заявил российский историк и философ Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая заметила, что часть населения России на фоне затянувшейся СВО требует «жахнуть по центрам принятия решения», причем не обязательно на Украине, а, например, в Европе или даже Вашингтоне.
«У меня есть вопрос: этот центр принятия решений где находится, в Белом доме? Ведь решения принимают не клерки вроде Трампа или несчастного ушастика короля Карла III», – сказал эксперт.
Он считает, что ситуация не поменяется и в случае убийства Зеленского, поскольку он «марионетка», на место которой поставят другую.
«Даже убить Трампа не решит проблему. Сила Запада в том, что там действуют не отдельные личности. Кстати, тот факт, что по ХХ веку мы помним такие имена, как Гитлер, Сталин, по ХIХ веку – Наполеон. Это все не англосаксонский мир. И появление таких сильных фигур во Франции, России, Германии – это компенсаторика, тем самым общество компенсирует то, что система не работает», – считает историк.
По его словам, иначе работает система в Британии и США, где можно избрать президентом даже придурка.
«Единственное, что правильно фиксируют люди, нужна более жесткая позиция. Я не понимаю, почему до сих пор существует порт в Одессе. Почему, например, когда Писториус приезжает в Киев, почему в этот момент – не по Киеву, по железной дороге, по которой он едет или над зоной, где пролетает, не наносится удар? Я думаю, это резко бы изменило настроения. Действительно, нужна большая жесткость, но насчет убить Зеленского или еще кого-то, то это не решит проблемы», – уверен Фурсов.
