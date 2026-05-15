«Бегут уже целыми семьями»: переводы от гастарбайтеров на Украину быстро сокращаются

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 16:43
  (Мск) , Киев
Испытывающая колоссальные трудности с притоком валюты Украина в добавок отсекает от себя деньги своих граждан, выехавших работать за рубеж.

Об этом в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внимание эксперта обратили на проблему украинских моряков дальнего плавания, которые, опасаясь мобилизации, не едут домой, а в результате заработанные ими деньги остаются за границей.

«Этот вопрос поднимался еще в 22-м году. Если хочет, пусть едет [за границу], но заплатит. А за эти деньги пусть платят тем, кто хочет идти на фронт, чтобы у них была мотивация. Но не для этого был задуман аттракцион беспредельной мобилизации. А то, что деньги оседают, кого это волнует», – сказал политтехнолог.

Он обратил внимание, что резко сократились поступления не только от моряков, но и гастарбайтеров.

«Если ранее 17-18 год в Украину заходило порядка 10-11 миллиардов долларов, которые пересылались, то сейчас очень многие уехали с семьями с концами. То есть этот поток средств превращается в ручеек и потихоньку мелеет. Уже меньше 10 миллиардов. А это было подспорьем стране с отрицательным торговым сальдо обеспечивать приток валюты», – заявил Золотарев.

