«Бегут уже целыми семьями»: переводы от гастарбайтеров на Украину быстро сокращаются

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Испытывающая колоссальные трудности с притоком валюты Украина в добавок отсекает от себя деньги своих граждан, выехавших работать за рубеж.

Об этом в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Внимание эксперта обратили на проблему украинских моряков дальнего плавания, которые, опасаясь мобилизации, не едут домой, а в результате заработанные ими деньги остаются за границей.

«Этот вопрос поднимался еще в 22-м году. Если хочет, пусть едет [за границу], но заплатит. А за эти деньги пусть платят тем, кто хочет идти на фронт, чтобы у них была мотивация. Но не для этого был задуман аттракцион беспредельной мобилизации. А то, что деньги оседают, кого это волнует», – сказал политтехнолог.

Он обратил внимание, что резко сократились поступления не только от моряков, но и гастарбайтеров.