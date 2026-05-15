Никто уже не думает даже о границах 22-го и кофе в Ялте, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.05.2026 14:28
  (Мск) , Киев
Украина «улучшила переговорные позиции» благодаря активизации ударов по России. Но даже сами украинские военные уже не мечтают о том, что ВСУ удастся вытеснить Россию на границы даже 2022-го года, не говоря уже о том, чтобы «пить кофе в Ялте». Лучшее, что может быть, – это удержание нынешней линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой позитивный настрой в первую очередь, говорит о том, что наши переговорные позиции улучшаются. Это не значит, что нам надо вообще отказаться от переговорных позиций, это не значит, что нам надо теперь поднять знамя и вперёд за родину, положить весь народ на фронте и разрушить мирные города. Естественно, нет. Я за то, что, если таки дипломатия при посредничестве Трампа, кого угодно в этом мире, выйдет на согласие сторон по линии ЛБС, – а мы согласны, – я только за это. Думаю, достаточно много парней поддержат это, так же, как и гражданские, так же, как и другие.

То есть кофе в Ялте или хотя бы границы 22-го года, понятно, что нигде уже не обсуждаются и в большинстве подразделений военных, сил обороны. Потому что все прекрасно понимают реальность, которая есть. Да, она в нашу пользу в плане удерживания позиций, в плане истощения врага, но она никоим образом не говорит о том, что мы сможем сделать какой-то прорыв на фронте, отбить наши территории и прочее. Поэтому мир по ЛБС — это идеальный вариант на сегодня, который у нас есть», – заявил Прошинский.

Ранее киевские СМИ со ссылкой на источники сообщили план Зе-офиса: измотать Россию, чтобы она не смогла занять даже остатки Донбасса, и навязать соглашение, когда вся оставшаяся Украина уходит под «зонтик» Запада.

