План Зеленского – Россия не сможет занять даже остатки Донбасса, вся оставшаяся Украина уходит под «зонтик» Запада

Киевский режим делает ставку на истощение России, чтобы Москва согласилась за заморозку боевых действий, не достигнув ни одной из первоначальных целей СВО – даже освобождения Донбасса.

Об этом пишет РБК-Украины, ссылаясь на свои источники в близком окружении Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из собеседников говорит, что генеральная стратегия Украины остается прежней – «продержаться дольше, чем противник». В итоге на Банковой надеются, что измотанная боями и экономическими пробелами Россия, не сумев полностью взять под свой контроль Донбасс, согласится «на завершение войны по линии соприкосновения (без юридического признания Украиной захваченных территорий)».