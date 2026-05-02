Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первое с 2013 года расширение Евросоюза может произойти за счёт Черногории – маленькой бывшей республики Югославии с населением в 630 тысяч человек.

Новейшая история Черногории во многом напоминает Украину – отделилась от Сербии, объявила о своем отдельном языке, поощряет раскол единой Церкви, проводит политику давления против сторонников общесербского единства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Во времена Российской империи Петербург дотировал значительную часть бюджета Черногории. Теперь же Черногория отменяет безвизовый режим для граждан России, чтобы привести политику в соответствие с санкциями ЕС. По иронии, Россия первой из великих держав признала «незалежность» Черногории в 2006 году.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос дала чётко понять, что Черногория будет поглощаться на особых условиях – чтобы исключить появление «троянских коней» внутри Евросоюза, каким в Брюсселе считали Венгрию при Викторе Орбане.

«В соглашения о вступлении новых стран в ЕС будет включено новое положение, которое позволит Европейской комиссии применять санкции в случае несоблюдения правил и ценностей Союза. Соглашение о вступлении Черногории в ЕС станет первым, в котором будут предусмотрены специальные защитные механизмы, разработанные на основе опыта сотрудничества с Венгрией», – предупредила Кос.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.