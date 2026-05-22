Украина пожинает плоды политики в сфере образования после распада СССР, когда технические специальности не считались престижными – в результате теперь на оборонных предприятиях не хватает специалистов.

Об этом в материале, посвященном ситуации в украинском ВПК, пишет агентство РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие достаточного количества специалистов, в которых нуждается рынок. Государство не стимулировало развитие технических и околотехнических специальностей. Они много времени были непопулярными, неприоритетными», – жалуется директор ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров.

По его словам, сегодня среди специалистов преобладают люди, которые получали свое техническое образование еще во времена СССР, а также перепрофилированные работники.

Отмечается, в оборонку люди идут отнюдь не из-за зарплат, которые в целом выше средних по стране, но в первую очередь из-за бронирования от мобилизации.

«Подавляющее большинство соискателей работы в оборонке хотят иметь бронирование, и львиная доля оборонных компаний на рынке используют его как бенефит. На самом деле, для части кандидатов это не менее важный фактор, чем уровень дохода. Именно поэтому в 2026 году 9 из 10 вакансий компаний ОПК имеют бронирование, тогда как общий показатель по рынку труда не превышает 12%», – указывает РБК-Украина.

Впрочем, 100% гарантии это не даёт – ранее сообщалось и о случаях мобилизации даже инженеров-ракетчиков.