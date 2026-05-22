Террорист Буданов: «Придут времена – мы будем господствовать над Россией»

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 12:40
  (Мск) , Киев
На новых территориях, вошедших в состав России с 2022 года, население в большинстве своем уже не лояльно Украине.

Об этом в интервью во время проведения KyivStratcom Forum 2026 дал понять экс-начальник ГУР МО Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У генерала поинтересовались, удалось ли России «изменить идентичность украинцев на оккупированных территориях».

«Да, в значительной степени удалось, и это нужно признать… Но, в принципе, нужно смотреть немного в другую статистику. Она, кстати, мировая и плюс-минус повсюду работает одинаково. Категория, которую можно было назвать «ультрапатриотами», всегда колеблется от 7 до 11% в зависимости от территории и обстоятельства», – говорит Буданов.

Он добавил, что более 80% людей относят к категории «мне все равно».

«И девочка, которая в вышиванке была, пошла в Юнармию, и мальчик, который бросил всех и сказал: «Пошли на три буквы», и уехал – «я украинец». Но это 10%. А вот больше восьмидесяти – это немного другое», – сказал глава Зе-офиса.

В конце выступления он заверил «громадян», что в перспективе Украина всё равно будет главенствовать над Россией, поскольку именно Киев, а не Москва является преемником Руси.

«Русь – это больше, это гораздо больше. И Украина – родина всего того, даже того, с чем мы боремся. Понимаете, в чем проблема? Мы отдали большую часть своей истории, добровольно отдали, а те, поскольку мы отдали, приватизировали. И они никто. Это мы Русь, и мы должны над ними всеми господствовать. Так что еще придут времена», – грозит Буданов.

