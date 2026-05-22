Экс-глава MI6: Будем бить вглубь России руками Украины, вопрос лишь в кэше
Запад считает, что ВСУ успешно справляются с задачей террористических ударов по России. Война будет продолжаться, нужно лишь успевать передавать наличку в Киев.
Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все только и говорят о невероятных инновациях и изобретательности украинцев. Все в оборонных кругах, с которыми я общаюсь, только и говорят о том, как бы нам повторить то, что делают украинцы. Так что у нас есть возможность использовать их оборонную промышленность, которая всё ещё недостаточно развита с точки зрения капиталовложений. Только наличные деньги позволяют украинцам производить больше беспилотников», – заявил Мур.
Он призвал передать Украине не только средства ПВО, но и дальнобойные ракеты.
«Нужно дать им больше средств ПВО, чтобы они могли лучше выполнять свою работу по защите своего народа, чтобы они могли использовать ракеты большой дальности и наносить удары по российским позициям в глубине территории…, Конечно, можно сделать ещё очень многое», – строит козни британец.
