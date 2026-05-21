За книгами Достоевского и Булгакова украинцы начнут жечь ведьм – укро-экономист

Украинское общество заметно деградировало, что отражается на социальных и политических запросах – на фоне глобальных проблем и технологического прогресса.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« Вас не поражает разница между тем, что происходит в геополитике, плюс технологическая революция, и тем, в чём мы разбираемся тут, какие тёрки происходят внутри, начиная от – давайте сожжём Достоевского или Булгакова, заканчивая тем, кто там ходил к каким гадалкам ?», – спросила Влащенко.

«Процесс закономерный. Сначала начнём обсуждать, чтобы сжечь книги Достоевского и Булгакова, а скоро начнём обсуждать, как сжигать ведьм на кострах. Процессы над ведьмами, судьи будут уже не Уголовным кодексом руководствоваться, они достанут книгу «Молот ведьм». …Дело в том, что есть определённая диалектическая зависимость между политическими элитами и состоянием общества.

Общество не любит политические элиты, но это отражение среза общества. И если простые люди увлекаются всей этой хиромантией, то почему политики не должны?», – ответил Кущ.