За книгами Достоевского и Булгакова украинцы начнут жечь ведьм – укро-экономист

Вадим Москаленко.  
21.05.2026 22:29
  (Мск) , Киев
Вандализм, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское общество заметно деградировало, что отражается на социальных и политических запросах – на фоне глобальных проблем и технологического прогресса.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вас не поражает разница между тем, что происходит в геополитике, плюс технологическая революция, и тем, в чём мы разбираемся тут, какие тёрки происходят внутри, начиная от – давайте сожжём Достоевского или Булгакова, заканчивая тем, кто там ходил к каким гадалкам?», – спросила Влащенко.

«Процесс закономерный. Сначала начнём обсуждать, чтобы сжечь книги Достоевского и Булгакова, а скоро начнём обсуждать, как сжигать ведьм на кострах. Процессы над ведьмами, судьи будут уже не Уголовным кодексом руководствоваться, они достанут книгу «Молот ведьм». …Дело в том, что есть определённая диалектическая зависимость между политическими элитами и состоянием общества.

Общество не любит политические элиты, но это отражение среза общества. И если простые люди увлекаются всей этой хиромантией, то почему политики не должны?», – ответил Кущ.

Он добавил, что общество должно сформировать запрос на вменяемые политические элиты, а его нет.

«Проблема не в том, что их нет. Есть люди носители компетенции в Украине, есть люди носители идеи развития, они есть… Просто, с одной стороны, не работает лифт, который поднимал бы этих людей во властных структурах. Но самое главное – лифт бы заработал, самое главное – общество не запрашивает таких людей», – констатировал экономист.

Отметим, ранее депутат Верховной рады на заседании требовал вызвать гадалку Ермака на «час вопросов правительству».

