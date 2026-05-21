Украинский политолог: На фоне Трампа визит Путина в Китай – прорывной

Максим Столяров.  
21.05.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Главный результат визита Владимира Путина в Китай заключается в том, что Пекин чётко дал понять – в вопросах войны на Украине он придерживается российского понимания решения конфликта.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот визит является действительно очень важным. Особенно на фоне разрекламированного, долго ожидаемого, но малорезультативного визита Трампа… Китай фактически поддержал позицию РФ в том, что есть причины, которые вызвали войну, и для того, чтобы завершить войну, необходимо ликвидировать эти причины.

Россия на этом акцентировала на протяжении длительного времени, постоянно говорила, давайте говорить о первопричинах, которые необходимо ликвидировать, и их невозможно ликвидировать исключительно в двустороннем диалоге. Потому что они вызваны, в том числе, и третьими государствами, которые принимали участие в провоцировании конфликта», – сказал Бондаренко.

«Китай ранее избегал каких-то комментариев по этому поводу, а сейчас Китай согласился с тем, что – да, были первопричины… Китай ещё в 22-24-м годах делал определённые заявления по поводу войны, при этом киевским властям они не нравились, считали, что позиция Китая расплывчата, что они не конкретны.

Сейчас чётко продемонстрировали, что – да, в вопросах Украины мы придерживаемся того понимания, которое демонстрировала ранее Россия… В данной ситуации позиция чёткая: да, мы признаём правоту России в данной постановке вопроса», – добавил укро-политолог.

