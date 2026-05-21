Украина обрекла себя на вечную вражду с Китаем – укро-экономист
Украина годами разрушала свои дипломатические отношения с Китаем.
Об этом в видеоблоге киевской журналистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Провал на китайском направлении имеет для нас катастрофические последствия. Начиная от назначения посла в Китае, который не знал китайского языка, продолжая матерными высказываниями чиновников о китайском спецпредставителе, с обсценной лексикой.
И привело это к тому, что когда, например, в Москве проходят встречи американской делегации с россиянами, и там присутствует китайский министр иностранных дел, наш министр иностранных дел не может позвонить китайскому коллеге и уточнить, что там происходит. Потому что контактов нет вообще.
Китай – очень церемониальная страна. И оскорбления на высшем уровне… Китай не реагирует на такое сразу в виде какой-то истерики. Но у Китая длинная память, и он потом вспоминает», – сказал Кущ.
«Поэтому на китайском направлении была сделана масса ошибок. Мы фактически разрушили китайский дипломатический проект. И это сейчас как боксировать одной рукой. Представьте, что боксер на ринге добровольно одну руку привязал к спине. Ну и боксирует одной рукой. Ну вот примерно та же ситуация.
Находясь на евразийском степном коридоре, мы думаем, что можем полностью положиться на Европу и абсолютно игнорировать фактор Китая. Если мы приходим к формуле, что наша стопроцентная опора – это Европа, а Китай – наш противник, то это трансформируется в форму вечной войны.
Если такая политика будет реализовываться, это значит, что вдоль Евразийского степного коридора в нашем направлении всегда будет двигаться силовой вектор, который будет нас разрушать», – подытожил он.
