Британский шпион: Нужно, чтобы Путин почувствовал боль

Анатолий Лапин.  
22.05.2026 12:47
  (Мск) , Киев
Великобритания, Война, Дзен, Русофобия, Спецслужбы, Украина


Диктатор Зеленский якобы был готов отказаться от 20% украинской территории, занятой ВС РФ, но осознал, что такие уступки не смогут гарантировать новых претензий Кремля.

Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу, что украинцы и, в частности, президент Зеленский готовы пойти на огромные жертвы ради мира. Он готов фактически отдать 20% своей страны

Есть ли гарантии, что Путин не вернётся к своим планам? Не забывайте, что всё началось в 2014 году, а не в феврале 2022-го, и он на время остановился, а потом вернулся.

Поэтому, если вы украинец, вам нужны гарантии, о которых сейчас говорят, чтобы остановить войну. Всё это прекрасно, но для этого нужно, чтобы Путин сам захотел остановиться. И в этом проблема.

За всё время моей работы в правительстве я не видел никаких признаков того, что Владимир Владимирович Путин хочет прекратить наступление на Украине. И с тех пор я тоже ничего такого не видел. Он не остановится, пока не почувствует боль, пока мы не начнём активнее помогать украинцам», – заявил Мур.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили призвал страны НАТО готовиться рассматривать Россию как угрозу в ближайшие 20-30 лет.

