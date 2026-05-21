Министр обороны Британии дал установку: В ближайшие 30 лет – бояться России

Анатолий Лапин.  
21.05.2026 12:57
  (Мск) , Москва
Великобритания, Дзен, Русофобия


Члены НАТО должны быть готовы, что в ближайшие 20-30 лет будет реальна атака со стороны России.

Об этом, выступая с программной речью, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновник, представляющий обанкротившееся правительство Кира Стармера, провозгласил главным достижением в оборонной сфере сколоченную антироссийскую коалицию из 50 западных стран.

«Уже пятый год идёт полномасштабная война Путина против Украины. Эта война вызывает экономические потрясения по всему миру, и союзники по НАТО должны быть готовы к тому, что Россия может вторгнуться в их страны в течение 20-30 лет. Не заблуждайтесь, времена сейчас серьёзные, и своими действиями мы должны показать, как мы готовы встретить этот момент…

До прихода Кира не было коалиции стран, готовых поддержать Украину…

Речь идёт о коалиции сторонников Украины. Мы возглавляем её совместно с французами. Я взял на себя руководство контактной группой по обороне Украины вместе с немцами. Там присутствуют представители почти 50 стран, чтобы увеличить военную помощь, которую мы оказываем Украине, чтобы поддержать их в борьбе», – нахваливал себя Хили.

