В Киеве опасаются рейда русских войск на Западную Украину

Украинская разведка располагает сведениями об угрозе захода российских войск через границу со стороны Белоруссии с целью увеличения линии фронта и растяжения сил ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник имеет преимущество в количестве бригад, полков над нами вдвое. Не буду дальше раскрывать, но вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, Верховного главнокомандующего об угрозе России со стороны Беларуси, возможные операции на севере. Это реально, мы знаем эти данные. О том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции. Это значит, что фронт еще увеличится», – заявил Сырский.

Украинский пропагандист Виталий Портников полагает, что российская армия вряд ли будет продвигаться к Киеву, как в 2022 году, поскольку тогда был расчёт на «быструю капитуляцию и парад», а сейчас ВСУ ещё лучше приготовились к обороне, да и для занятия столицы понадобилась бы большая группировка, что отвлечет силы ВС РФ от Донбасса.

Портников опасается, что русские из Белоруссии будут совершать «гибридные действия», для которых окажется достаточно «отдельных частей, которые могут совершать те или иные рейды».