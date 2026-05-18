«Судьба Украины полностью зависит от решения Трампа по Тайваню» – львовский русофоб
Китай дал понять, что если США не перестанут поддерживать Тайвань, то позиция насчёт непоставок России китайского оружия может быть пересмотрена Пекином.
Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Китайско-американская встреча показала, что есть прямая привязка нашей войны к Тайваню. Чётко было сказано: Китай не будет поставлять оружие России.
Это не то чтобы «перемога и здобуток» Трампа, Китай и так не поставлял. Но, по крайней мере, зафиксировано, что и не будет. В принципе, это всё сделано с приставкой «пока что». Всё будет зависеть от того, как будут дальше развиваться отношения самого Китая и Западной цивилизации, в лицо которой Китай всё сказал, то есть Трампу.
И здесь Тайвань прямо привязан к Украине. Это зависит от Тайваня. Было чётко сказано: за неподдержку Америкой того сепаратистского движения в Тайване Китай будет занимать более настойчивую (по просьбе Америки, миротворца) позицию относительно Украины.
Эта спайка, зависимость – что будет по Тайваню, то будет с Украиной – есть во встрече Си и Трампа», – вещал Дроздов.
