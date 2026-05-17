Дроны с ИИ должны быть запрещены как оружие массового поражения – эксперт
По итогам войны должна быть подписана международная конвенция, приравнивающая массовое использование дронов с ИИ к оружию массового поражения.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной порталом «Украина.ру», заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В итоге этой вяло текущей Третьей мировой войны будет принято решение, что вообще средства БПЛА с ИИ будут приравнены к оружию массового поражения и запрещены международными конвенциями.
Потому что такое бешеное развитие БПЛА, кто бывает на военных выставках в Китае, на Ближнем Востоке, уже видели и микродроны размером с насекомых, которые могут убить человека. Есть, наоборот, расширяющиеся линейки, как боеприпасов, которые применяют БПЛА, так и военно-технических средств.
Правильно было бы всем мировым лидерам ограничить развитие БПЛА только гражданскими беспилотными авиационными системами – и перейти к глобальному планетарному запрету БПЛА с ИИ. Так же, как в свое время запретили химическое оружие, бактериологическое оружие и ядерное оружие.
То есть надо создать четвертый вид оружия массового поражения –массированное применение оружия БПЛА различного типа с ИИ. Потому что эти же средства могут быть обращены и в сторону того агрессора, который их применяет», – отметил он.
«Они могут применяться против мирного населения, и никто не будет нести прямую ответственность за принятие решений по поражению целей.
Также эти дроны могут не нести никакой привязанности к какому-то флагу. Буквально на днях Сибига предложил нам аэродромное перемирие.
По сути, они признались, что открыто наносят удары по нашим гражданским воздушным гаваням. Это международное преступление, ведь Россия – это страна с международным авиасообщением. Это еще один повод, чтобы запретить всю отрасль на международном уровне», – подытожил эксперт.
