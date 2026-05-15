«Речь не идёт о свержении Зеленского. Но его заставят поделиться властью» – киевский политттехнолог

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 14:51
  (Мск) , Киев
Тема с «пленками Миндича» на Украине будет педалироваться около месяца, в течение которого замазанного в коррупции Зеленского будут принуждать поделиться властью.

Об этом в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У эксперта поинтересовались, когда стоит ждать развязки с «пленками».

«Месяц, не более. До месяца движемся к какому-то варианту. Думаю, речь идет не о свержении Зеленского. Если посмотрите меморандум, который становится условием продолжения финансирования Украины, – это, по сути, предложение поделиться властью Зеленскому – отдать контроль над ГБР, офисом генпрокурора общественным активистам, международным экспертам, превратиться в британскую королеву, которая царствует, но не правит», – считает эксперт.

Он характеризует процесс как «тихий дворцовый переворот», когда будет сформировано новое большинство в парламенте и новое правительство.

«Куда все движется? Владимир Александрович – парень, считающий себя фартовым и упертым – хуцпан. Но все может выйти на третий этап Марлезонского балета. Первый – сносили Ермака, второй – удар по Умерову – как видим, пропал с радаров. На третьем этапе можем услышать либо голос супруги, либо знакомый всем хрипловатый голос», – добавил Золотарев.

