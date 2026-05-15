«Речь не идёт о свержении Зеленского. Но его заставят поделиться властью» – киевский политттехнолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тема с «пленками Миндича» на Украине будет педалироваться около месяца, в течение которого замазанного в коррупции Зеленского будут принуждать поделиться властью.

Об этом в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

У эксперта поинтересовались, когда стоит ждать развязки с «пленками».

«Месяц, не более. До месяца движемся к какому-то варианту. Думаю, речь идет не о свержении Зеленского. Если посмотрите меморандум, который становится условием продолжения финансирования Украины, – это, по сути, предложение поделиться властью Зеленскому – отдать контроль над ГБР, офисом генпрокурора общественным активистам, международным экспертам, превратиться в британскую королеву, которая царствует, но не правит», – считает эксперт.

Он характеризует процесс как «тихий дворцовый переворот», когда будет сформировано новое большинство в парламенте и новое правительство.