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США по-прежнему предоставляют Украине как разведданные, так и целеуказание, а также средства поражения для ударов по России, в том числе беспилотники «Хорнет», которыми ВСУ терроризируют сухопутный коридор в Крым.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант Украинский» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакого притяжения к Москве. Это политруки Офиса президента проталкивают эти тезисы. Если нам поставляют «Хорнеты» американские, то соответственно, Соединенные Штаты демонстрируют очередной политический сигнал Москве. Второе… Мы можем радоваться, что мы масштабировали производство украинских дронов-перехватчиков, но это американские дроны-перехватчики, не украинские. Плюс мы катастрофически зависим от обмена разведданными. Без американских данных успешные удары по территории РФ и даже оккупированным территориям Украины были бы невозможны», – отметил он.

«Заметьте, накануне всех успешных ударов Сил обороны Украины, то ли по оккупированному Крыму, то ли по территории Российской Федерации, например, Новороссийска, Туапсе, в небе были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целей. Соединенные Штаты давали соответствующую информацию и о системах противовоздушной, и противоракетной обороны, но и, главное, целеуказания и данные объективного контроля», – заявил Снегирев.

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