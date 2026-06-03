«Получишь «копняка», как Орбан!» – на укро-ТВ угрожают Навроцкому

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 17:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Президента Польши Кароля Навроцкого сгубят попытки накрутить себе рейтинги с помощью антиукраинской политики, как это уже случилось с бывшим венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист-русофоб и соросовский грантоед Дмитрий Тузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Польши Кароля Навроцкого сгубят попытки накрутить себе рейтинги с помощью антиукраинской политики, как...

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«Была надежда на то, что когда дали пинка Орбану, как-то будет легче дышаться в странах Центральной Европы. И даже была надежда, что эксгумация, которая проходила на Волыни, снимает сейчас очень много вопросов. Но мы снова вышли на такой режим, который нужно лечить.

Нашими воинами пользуется третья сторона, а третья сторона – это сейчас Москва, это сейчас Россия. Чего нам не хватило в наших диалогах, чтобы и наши политики это поняли?», – сокрушался пропагандист.

«Я думаю, что политики должны учиться делать выводы. Я не даром вспомнил Виктора Орбана. Он построил свою кампанию на антиукраинской риторике полностью – и считал, что это каким-то образом может помочь ему улучшить свой рейтинг.

Правильно говорят, что у президента Польши Кароля Навроцкого рейтинг пошёл вниз, и произошли такие дела. Политики должны проводить какие-то причинно-следственные связи между действиями и брать во внимание опыт, который у всех на глазах», – причитал Тузов.

Его поддержал гость эфира, польский политолог-русофоб Марек Сиерант.

«Это у политиков так, но не у популистов. У популистов одна максима – я иду вперёд по головам, и мне на всё плевать, на какую я голову наступлю… или она растрескается, или нет. Готов жертвовать польско-украинскими отношениями, но у меня будет власть, я буду король, и что?», – поддакнул бандеровцу поляк.

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