«Воевать – это женское дело!» Таков главный слоган укрорейховской пропаганды, заполонивший уличные стенды, сервильные СМИ, паблики и спичи политиканов. Подготовка к женскому призыву идет полным ходом.

Согласно инсайдам из парламента и Кабмина, мобилизация может начаться уже с 1 июня. Первыми попадут под раздачу связисты, медики и работницы тылового обеспечения. Затем список профессиональной обязаловки будет неуклонно расширяться.

Правда, имеется препятствие в виде закона «О воинской обязанности». Указано, что женщины могут быть привлечены только добровольно – даже во время военного положения. Однако в Верховной раде, по слухам, «зеленое» монобольшинство, несмотря на тенденции к разобщению, ради переделки готово вновь сплотиться.

Для замыливания глаз женщин и их родственников, которые боятся сексуального насилия, был принят и подписан также закон о «борьбе» с домогательствами в ВСУ. Теперь Зеленский, еще прошлой осенью твердивший, что женщин на войну не погонит, подмахнул сей актик, дабы убаюкать и слабый пол, и Запад. Что является косвенным свидетельством: процесс запущен. А в упомянутом акте нет никакого механизма для реальной защиты, да ещё во время войны.

А тем временем в ВСУ вводятся и заполняются должности советников командиров по вопросам «гендерного равенства». Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на такую должность назначили выпускницу военного вуза. Пиар «гендерного равенства» наблюдаем и в агитпропе. Идет игра на феминизме украинок, провоцируется его разжигание с целью завлечь на «мясные штурмы».



Коз, мнящих себя «козаками», используют для воздействия на подсознание, вплетая все что только возможно. Особенно активничает движение «Veteranka». Оно объединяет тысячи баб – вояк, ветеранок и волонтерок. Организация стояла у истоков открытия десятков боевых должностей для женщин и «внедрения механизмов против дискриминации».

Масштабные проекты: регулярные сборы донатов на ВСУ и проведение информ кампаний, «разрушающих гендерные стереотипы об армии». В этом году, к 8 марта и в преддверии мобилизации, оно запустило проект «Женщины могут все!». Излагаются «героические» басни о «боевых историях» четверых «ветеранкинь», представленные в виде комиксов.

Смысл манипуляций: мол, если женщин в армии будет больше, то и многие проблемы устранятся. Не только военные, но и тыловые. К примеру, блэкауты. Вот что накалякано на одном из плакатов:

«Победительница шахедов. Ни один шахед не пролетит, и у вас завтра будет свет! Женщины могут все! Стань ее [армии] опорой! Аня Тату «Ксена», операторка БпЛА».

«Цель кампании – изменить общественное представление о роли женщин в ВСУ… выжечь предубеждения и строить новую армию, где каждая женщина защищена и услышана», – значится в широко распространяемой агитке.

Но как на самом деле там женщина будет «защищена», рассказала нам киевлянка Алла, медсестра одной из киевских больниц. Она храбро бросилась на защиту пациента, который только что выписался и которого мордовороты из ТЦК хотели «бусифицировать» прямо на выходе из медучреждения. В итоге обоих схватили, избили и увезли в распределитель. Его – как «ухилянта», ее – как военнообязанную. Там было еще две женщины – врач и фармацевт. Обе с синяками.