Офицер ВСУ признаёт, что к осени ВС РФ полностью освободят Донбасс
Задача выхода российской армии на административные границы Донецкой области [ныне ДНР] уже в этом году вполне решаемая.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции с ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ссылаясь на западные медиа, ведущая заметила, что российское командование якобы заверило своего лидера Владимира Путина, что ВС РФ смогут уже осень полностью занять Донбасс, и спросила, насколько это реально.
«Я считаю, что это реалистично, но зависит от кучи субъективных факторов», – сказал Бекренев.
Он жалуется, что фактором, играющим на руку русским, является «тотальное господство в воздухе», из-чего очень тяжело удерживать рубежи, поскольку авиабомбы «просто протаптывают коридор».
«Слава богу, они не могут развернуть их на весь фронт, но конкретно на каком-то узком участке могут таким методом прорвать», – опасается ВСУшник.
English version :: Читать на английском Офицер ВСУ признаёт, что к осени ВС РФ полностью освободят Донбасс
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: