Стаи украинских политиков слетаются на охоту к туалетам конгресса США
Украинские политики охотятся за американскими сенаторами под туалетами, чтобы сфотографироваться с ними и выдать это за личную встречу.
Об этом в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (объявлен экстремистом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Арестович рассказал, какую картину он однажды наблюдал в кулуарах американского конгресса при появлении одного знакового сенатора, который шел в уборную.
«И такое стадо пасется там деятелей украинских в ранге экс-президентов, народных депутатов и так далее. Что они делают? За ними команда, стоит пиарщица, пара фотографов. И он подбегает к чиновнику перед входом в туалет, кричит, мистер такой-то. А сенатор же не понимает, что вокруг куча людей с телефонами, они со всеми здороваются. Те потом делают снимки, пишут… буквально через час появляется новость: встретился с таким-то, ла-ла-ла, обсудил с ним вопрос вступления Украины в НАТО… На входе в туалет поймал», – вспоминает Арестович.
Он обратил внимание, что в последнее время пошла серия заявлений комплиментарных в адрес ВСУ отставных генералов НАТО.
«Они просто бюджеты выбивают, потому что все эти генералы, как правило, садятся потом в военные компании, в наблюдательные советы. А поскольку суммы, которые только в Европе ходят на ближайшие 10 лет – это 850 миллиардов евро на вооружения. Есть что делить – и сыплются все эти заявления. Все хотят заработать, все хотят к старости масло на свой батон или, как говорил Мюллер, маленькую ферму с голубым бассейном в тропиках», – добавил Арестович.
