Западные компании не скрывают, что являются прямыми участниками антироссийской войны, поэтому должны стать законными целями для ответных ударов.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной порталом «Украина.ру» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда сейчас глава «Палантира» Карп приезжал в Киев, ему вдруг начали задавать неудобные вопросы по поводу этики ведения войн искусственного интеллекта против людей. В частности, задали вопрос об уничтожении начальной школы в Иране. Он сказал, что не хочет отвечать.

А когда его же спрашивали по поводу уничтожения граждан РФ, так он даже не скрывает, прямо говорит, что участвует не просто в создании программ для уничтожения наших граждан, нанесения ударов вглубь российской территории. Он говорит, что они прямые участники этих всех операций.

Настало время и нам все-таки спросить – так все-таки мы воюем только с Украиной, или вот с такими «Палантирами»? Если эти структуры участвуют в боевых операциях на территории России, уничтожая российских граждан, российские объекты, то закономерный вопрос о том – почему они до сих пор не являются законной целью для нас, где бы они ни находились. Это уже давно назрело», – сказал Корнилов.