Запад готовит на замену Зеленскому сразу несколько антироссийских кандидатур
Западные союзники Украины подыскивают замену диктатору Зеленскому, но при этом раскладывают яйца по разным корзинам.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Политик говорит, что на Западе рассматривают в качестве потенциальной замены экс-начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (террорист) и главу фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамию.
«Всегда раскладывают яйца в разные корзины. Это первое. Второе – различные варианты исходов. И вспомните, мы говорили, что есть возможность временного правительства, исполнения обязанностей, будучи главой парламента. Есть варианты окончания войны, проведения выборов. И кого поддерживать? Тут уже идет вопрос о Кирилле Буданове. Кого еще рассматривают? У нас, на самом деле, там же и [основателя запрещенного в РФ неонацисткого подразделения «Азов»] Билецкого рассматривают.
Общество неоднородно и отдает предпочтение разным лицам. Поэтому даже наши западные партнеры, в принципе, как и всегда это было даже со стороны нашего олигархата, всегда раскладывают яйца в разные корзинки для того, чтобы в случае чего иметь свое влияние везде», – сообщила Скороход.
