Европу вводят в ужас «Орешником», Украину – «Искандером» – депутат Рады

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На данный момент российские ракеты «Искандер» куда более опасны для Украины, чем «Орешник» без ядерного боезаряда.

Об это каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, есть три причины [применения «Орешника»]. Первая – это месседж партнерам, что у нас есть средство, которое может прилететь в любую страну Европы. И это так и есть. И может прилететь не просто с болванкой, а в ядерном оснащении», – сказал Рахманин.

Второй причиной он назвал тестирование «Орешника» в боевых условиях, третьей – демонстрацию российскому населению наличия такого оружия.

Основной упор депутат все же сделал на сигнал Западу.