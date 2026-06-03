Устроенный режимом Майи Санду разрыв с Россией лишил Молдову экономических бонусов.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявил экс-президент Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Никто не мешает с молдавской стороны открыть прямое авиасообщение с Москвой. Вы понимаете, что это будет для Молдовы? Все понимают. Через нас полетят все.

Чем лететь через наших партнеров из Турции, Армении, Баку, легче лететь напрямую. Через нас полетит вся Восточная Европа. Это будет выгодно и экономически нам, и для бизнеса будет намного интереснее.

Теперь – как это сделать? Кто это сделает? Майя Санду это не сделает. Я вам больше скажу: даже когда европейцы начнут диалог с вами, с Россией, нынешние молдавские власти не будут этого делать.

Они не будут идти на диалог с Российской Федерацией. Даже когда пойдет Макрон, Мерц и другие. Потому что, если Макрон и Мерц не пойдут, через год будут другие руководители этих стран, которые придут и будут договариваться с Россией», – сказал Додон.