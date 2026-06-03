Комбат ВСУ: Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая

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ВСУ на подступах к Славянску приходится очень тяжело, потому что Россия ежедневно обрушивает на позиции до полусотни КАБ.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Славянское направление трудное, враг пытается обходить наши позиции, инфильтроваться. Очень возросло количество КАБ. Они пытаются наши склады, логистику, сосредоточения личного состава на расстоянии до 25 километров. Удары были и раньше, но не в таком количестве. А сейчас может быть 40-50 ударов в день. Враг очень сильно взялся за это направление. Они инфильтруются, и пытаются применять разные виды штурмовых действий: с техникой, с мотоциклами, в плохую погоду», – сказал Денисов.