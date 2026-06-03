В следующем месяце Константиновка падёт – украинский полковник 

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для ВСУ резко осложнилась ситуацию в городе Константиновка, который прикрывает южные подступы к Славянску и Краматорску.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информаицонное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для ВСУ резко осложнилась ситуацию в городе Константиновка, который прикрывает южные подступы к Славянску...

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«Ситуация там резко осложнилась для ВСУ. Противник пробился в центральную и западную часть. Плотно, значительными силами, вышел на восточную и юго восточную часть», – сказал укро-полковник.

По его словам, ВСУ лишь в районе Долгой Балки удалось «немного контратаковать, но это ситуацию в самой Константиновке не улучшило».

«8-я армия противника, 3-й армейский корпус, усиленные рядом сил и средств из состава других армий и корпусов, продолжают выполнять свой план, замысел по стискиванию с юга и востока. Константиновку они, скорее всего, захватят в течение следующего месяца», – печалится Машовец.

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English version :: Читать на английском В следующем месяце Константиновка падёт – украинский полковник 

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