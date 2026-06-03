«Ликвидация украинской верхушки обязательна – от Зеленского до комбригов» – подполковник ЛНР

Несмотря на то, что киевское руководство – лишь пешки в руках Запада, их ликвидация приведёт к грызне и хаосу в стане врага, что позитивно для России отразится на линии боевого соприкосновения.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему американцы и Израиль такие тупые – убивают сразу военно-политическую верхушку противника, не изучая положительного опыта СВО, где Россия избегает подобных шагов и позволяет заседать с трансляцией в прямом эфире Верховной раде, которая «не является центром принятия решений?» – озвучил подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

«Я понимаю каверзность вопроса с издёвкой. Как я говорил, сейчас нужно принимать более жёсткие меры. Если говорить за Иран, то там другая система, не завязанная на одном человеке, а касаемо террористической организации Украина – там целиком и полностью тоталитарный режим, и очень многое зависит напрямую от Зеленского, и его устранение очень позитивно отразится на происходящем на ЛБС. По крайней мере, та грызня и хаос будет серьёзно положительно влиять на наши успехи. Ещё год назад я говорил, что, если будут пешек менять, ничего не изменится, при более детальном изучении я изменил своё мнение и считаю, что террористов в виде высшего военно-политического руководства на Украине нужно уничтожать», – ответил Марочко.

«На них очень много завязано, на них сделали ставки западные кураторы, и при устранении, даже в момент, когда будет замещён тот или иной пост, то, естественно, это будет вызывать некоторую панику, хаос и даже потерю управления войсками на ЛБС. Потому что даже комбриги очень сильно ввязаны в политическую составляющую и являются ставленниками политических элит или групп», – добавил подполковник.

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