Пора бить по семьям Зеленского и его подельников – Баранчик

Максим Столяров.  
02.06.2026 18:58
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Семьи главных украинских террористов должны стать законными целями для ударов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже дошли до такой степени накала, что абстрактные цели ни нас, ни украинскую сторону не пугают. По сути, мы ведём гражданскую войну, потому что украинцы – это те же русские, и они сейчас оказывают нам упорное сопротивление.

И мне кажется, абстрактные удары перестают удовлетворять наше население, потому что мы не видим конкретных итогов. Конечно, мы видим разрушенные здания, бункеры. Но нужны конкретные потери.

Убили наших детей в Старобельске, потом Геническ. Это осознанные атаки. Тем более, что на Старобельск летело три волны дронов, они сознательно управлялись.

И пока мы не увидим конкретные жертвы, определённые фамилии – Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак. Эти все террористы и экстремисты. И их семьи. Если они убивают наших детей, то должны гибнуть дети Зеленского и Ермака», – сказал Баранчик.

Ведущий Иван Панкин с ним не согласился. По его мнению, это вызовет только ответную вендетту со стороны Зеленского и его подельников.

«Вы уверены, что дети должны отвечать за родителей? А то, если мы говорим, что за детей должны погибнуть их дети – это уже не разговор о братских чувствах. Путин у нас формулирует, что это братский народ, хоть я не согласен.

Самого Зеленского нужно уничтожить, это да. А когда мы говорим о детях – совершенно не важно, дети ли это Зеленского или другого высокопоставленного чиновника», – подчеркнул Панкин.

«Я тоже говорю не о простых украинских детях. Но пока эта верхушка не понесёт конкретных личных потерь, они продолжат удары. А потеря детей будет серьёзным ударом по Зеленскому», – настаивал Баранчик.

