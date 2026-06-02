Трамп планирует яркую демонстрацию переговоров Москвы и Киева, которая ни к чему не приведёт

Максим Столяров.  
02.06.2026 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 336
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На фоне провала на Ближнем Востоке Трампу нужно показывать дипломатические успехи, поэтому он может направить в Москву дипломатов для создания видимости переговоров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне провала на Ближнем Востоке Трампу нужно показывать дипломатические успехи, поэтому он может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трампу сейчас нужно было бы предъявить своим избирателям какой-то результат. Этот хороший ребёнок, Израиль, который получает все американские конфетки, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели. Нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе, и в республиканской.

И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине он добился какого-то результата.

И поэтому он начал делать заявление, не имея реального переговорного процесса. А реальный переговорный процесс, я напомню, остановлен заявлениями и Ушакова, и Рубио, который это через пару дней подтвердил», – отметила она.

«Так откуда взяться этой мирной сделке? То, что Трамп может ездить в Китай погулять с Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть – это одно. Но насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника – совсем другое», – сказала Федосова.

«Визиты американской делегации в Киев и Москву – это не переговорный процесс. Это их челночные поездки, которые и до этого ни к чему не привели.

Это только аргумент в копилку моей гипотезы, что сейчас будет вот эта яркая демонстрация того, что что-то в принципе происходит. Ну хорошо, Кушнер с Уиткофом опять поедут поесть посикунчики или чебуреки, без толку. Это не переговорный процесс», – добавила она.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Трамп планирует яркую демонстрацию переговоров Москвы и Киева, которая ни к чему не приведёт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить