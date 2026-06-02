«Какие мигранты? Вместо украинцев будут человекоподобные роботы и дроны» – нацист Корчинский
Украинцам нужно смириться с перспективами исхода людей и плохой экономики, но главное – не пустить на свою землю иностранных рабочих.
Об этом в эфире «5 канала» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая, напомнив, что Корчинский выступает против мигрантов как рабочей силы на Украине, поинтересовалась, где же взять 4,5 миллиона необходимых, по оценкам экспертов, рабочих рук для Украины после войны.
«ХХI век – это век человекоподобных роботов. Сейчас, когда подождать полтора-два года, за нас все будут делать эти механические создания. Зачем нам мигранты?», – высказался Корчинский.
По его словам, можно будет приспособить дроны вместо курьеров для доставки, например, пиццы.
«Зачем нам пакистанец, если у нас есть дроны? На это надо делать ставку. Они понимают, как идет роботизация, что дальше все меньше потребности в человеческих руках и хотят успеть завезти сюда 4,5 миллиона из Бангладеш до того, как все поймут, что это категорически не нужно», – считает нацист.
Он добавил, что такие планы вынашивает «мировое зло», которое «хочет уничтожения белой расы».
«С плохой экономикой мы как-то проживём. Мы все раннее Средневековье прожили при плохой экономике. Как-то выжили. Переживем, даст бог, и цифровую эпоху несколько лет с плохой экономикой. Но если будем ставить экономику на первое место, то украинцев здесь просто не будет. У нас будет хорошая экономика без украинцев», – рассуждал нацист.
English version :: Читать на английском «Какие мигранты? Вместо украинцев будут человекоподобные роботы и дроны» – нацист Корчинский
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: