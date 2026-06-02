Украинцам нужно смириться с перспективами исхода людей и плохой экономики, но главное – не пустить на свою землю иностранных рабочих.

Об этом в эфире «5 канала» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая, напомнив, что Корчинский выступает против мигрантов как рабочей силы на Украине, поинтересовалась, где же взять 4,5 миллиона необходимых, по оценкам экспертов, рабочих рук для Украины после войны.

«ХХI век – это век человекоподобных роботов. Сейчас, когда подождать полтора-два года, за нас все будут делать эти механические создания. Зачем нам мигранты?», – высказался Корчинский.

По его словам, можно будет приспособить дроны вместо курьеров для доставки, например, пиццы.

«Зачем нам пакистанец, если у нас есть дроны? На это надо делать ставку. Они понимают, как идет роботизация, что дальше все меньше потребности в человеческих руках и хотят успеть завезти сюда 4,5 миллиона из Бангладеш до того, как все поймут, что это категорически не нужно», – считает нацист.

Он добавил, что такие планы вынашивает «мировое зло», которое «хочет уничтожения белой расы».