ТЦК не рискнули подойти к накачанным мужикам и набросились на одинокого парня

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине воевать идут в основном лишь те, кто не сумел решить вопрос с откосом от армии.

Об этом в эфире видеоблога «Герои дронов» в беседе с украинским банкиром и патологическим русофобом, ныне офицером ВСУ Андреем Онистратом, заявил боец 1-го отдлельного штурмового полка Юрий с позывным «Паук», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевик задается вопросом, кому сейчас воевать.

«Кого добровольно призвали, те пошли. Кого сейчас насильно запихивают? Хорошо, нет вопросов. Остальная каста людей? Я же понимаю, что есть липовые брони. Я сам из Днепра, понимаю, что тот договорился, порешал, тот лег в больницу на стационар», – описывает реалии укро-штурмовик.

Он рассказал, что был очевидцем ситуации, когда бус ТЦК не стал проверять шикарный автомобиль «на черных номерах», у которого стояли два охранника.

«И парни не вышли. не предложили даже учетные документы проверить. А потом проезжают немного дальше, останавливаются, выходит три-четыре человека и окружают какого-то парня одинокого.

Так у меня вопрос тогда: ведь мускулистые, мясные парни стояли тогда, почему мы их обходим? Как мы можем говорить о какой-то справедливости, если война – это для бедного класса. Как-то война не для всех, а для глупых, тех, кто не смог порешать», – печалится ВСУшник.

