«Наше место в Африке» – украинский журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все заявления о светлых перспективах Украины, она находится в числе наиболее отсталых стран планеты.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если ЕС дает вам деньги, возможно, где-то появится какой-то мост или дорога. Но что по этой дороге, через этот мост возить? Предпринимательства нет. Человек, который может изменить на что-то позитивное, – это предприниматель. Украина в мировом рейтинге свободы предпринимательства, экономической свободы пасет задних на уровне отсталых стран Африки», – сказал гость эфира.

Он напомнил, что украинские политики постоянно говорят, мол, «наше место в Европе».

«Нет, господа, вашего места в Европе нет. Ваше место В Африке. Все европейские страны находятся в первой половине этого списка. И только вы сидите ниже Белоруссии, ниже России», – заявил Рачинский.

По его словам, эти показатели демонстрируют, «в какой позорной яме мы оказались», что стало результатом политики, проводимой Украиной на протяжении последних десятилетий.