«Наше место в Африке» – украинский журналист

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 57
 
Дзен


Несмотря на все заявления о светлых перспективах Украины, она находится в числе наиболее отсталых стран планеты.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если ЕС дает вам деньги, возможно, где-то появится какой-то мост или дорога. Но что по этой дороге, через этот мост возить? Предпринимательства нет. Человек, который может изменить на что-то позитивное, – это предприниматель. Украина в мировом рейтинге свободы предпринимательства, экономической свободы пасет задних на уровне отсталых стран Африки», – сказал гость эфира.

Он напомнил, что украинские политики постоянно говорят, мол, «наше место в Европе».

«Нет, господа, вашего места в Европе нет. Ваше место В Африке. Все европейские страны находятся в первой половине этого списка. И только вы сидите ниже Белоруссии, ниже России», – заявил Рачинский.

По его словам, эти показатели демонстрируют, «в какой позорной яме мы оказались», что стало результатом политики, проводимой Украиной на протяжении последних десятилетий.

English version :: Читать на английском «Наше место в Африке» – украинский журналист

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить