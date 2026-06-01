Для создания антидроновой обороны нужно намного больше личного состава – офицер РФ о бесполезности отключения интернета

Максим Столяров.  
01.06.2026 20:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 461
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские дроны-перехватчики легко справляются с вражескими дронами Hornet, но для эффективной защиты нужно задействовать как можно больше огневых групп.

Об этом в интервью военкору Дмитрию Кулько заявил офицер армии России Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны-перехватчики легко справляются с вражескими дронами Hornet, но для эффективной защиты нужно задействовать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я смотрел Hornet, который врезался в автомобиль и не взорвался. Судя по всему, его можно легко сбивать «Ёлкой», которая без боевой части. Но есть ли количество такое, чтобы обезопасить, расставить мобильные огневые группы на такое количество?», – риторически отметил «Ёж».

«То есть, нужно больше личного состава, чтобы это контролировать. Создавать больше мобильных групп, защищаться какими-то сетками.

РЭБ здесь никак не поможет, отключение интернета здесь тоже никак не помогает. Нужна именно какая-то физическая защищенность, а не отключение интернета.

И делать то же самое, просто копировать, делать все зеркально то же самое. Защиту никакую ты не придумаешь от такой массовости, на мой взгляд», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Для создания антидроновой обороны нужно намного больше личного состава – офицер РФ о бесполезности отключения интернета

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить