Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение диктатора Владимира Зеленского назвать именем бандеровцев одно из спецподразделений ВСУ было не глупостью, а осознанным шагом.





Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский не идиот, хотя по образованию и предыдущей профессии он актер. Он делает это намеренно», — заявил Шиборски.

Об этом в эфире радиостанции Radio Wnet заявил, педает корреспондент «Политнавигатора».

По его словам, Киев намеренно использует культ бандеровцев в качестве «политического щита» в ответ на жесткие требования Варшавы разрешить эксгумацию тел жертв Волынской резни [чего Украина пытается избежать, чтобы приуменьшить масштабы геноцида поляков].

Он напомнил, что украинские националисты тесно сотрудничали и курировались гитлеровскими спецслужбами, а «жестокость преступников была настолько шокирующей, что воспоминания о ней до сих пор парализуют очевидцев».

Впрочем, журналист считает, что сегодняшняя историческая напряженность между двумя странами — это лишь верхушка айсберга, а под видом споров о прошлом скрывается безжалостная современная борьба за влияние в Центральной и Восточной Европе.





«В какой-то момент после начала российско-украинской войны Берлин осознал, что Польша начинает брать верх в отношениях с Украиной», – утверждает Шиборский.

По его словам, из-за украинской войны

Он говорит, что немецкое правительство «не собиралось бездействовать, наблюдая за господством Варшавы», а потому, используя свое влияние и спецслужбы БНД, Берлин «начал жестокое дипломатическое контрнаступление». Так, в Германии неспроста озвучиваются версии, что польские спецслужбы содействовали взрыву трубопровода «Северный поток», чтобы дискредитировать Варшаву в глазах западных союзников и вбить клин в польско-украинские отношения.