Россия может сохранить свой крупный нефтяной актив в Сербии – несмотря на санкции

Елена Острякова.  
31.05.2026 20:50
  (Мск) , Москва
Балканы, Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, США


Сербская нефтяная компания NIS может вернуться в собственность «Газпрома», если сделка по ее продаже венгерской MOL пройдет успешно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сценарий, при котором мы можем перепродать этот актив с последующим выкупом обратно при нормализации ситуации, сегодня чуть более вероятен, чем раньше. Что бы на поверхность ситуации c NIS ни выносилось.

Мы все в России знаем, что деньги и бизнес любят тишину, поэтому давайте помолчим. Очевидно, что этот энергетический актив для нас ключевой. Если будет фиктивный или полуфиктивный вывод российских активов из нефтяной индустрии Сербии, для нас это существенная потеря в двусторонних отношениях. Но я бы не стала пока стенать на этот счет», – сказала Энтина.

Сделка по продаже происходит под давлением США, которые в прошлом году ввели санкции против NIS с требованием удалить российских собственников. Изначально Сербия хотела национализировать NIS и выкупить долю российских собственников в этой самой доходной (до €3,3 млрд в год) в стране компании всего за €1 млрд.

«Газпрому» пришлось напоминать Белграду, что он продает Сербии газ со скидкой 40%.

