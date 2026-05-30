Бандеровский МИД требует от ЕС пресечь «контакты отдельных столиц и лидеров с Путиным»
К переговорам России и США по Украине нужно подключать Евросоюз, который имеет возможность шантажировать Москву судьбой замороженных активов. Брюссель должен воздействовать на «отдельные столицы» стран ЕС, имеющие особые отношения с Кремлём.
Это следует из выступления главы бандеровского МИДа Андрея Сибиги на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Роль Европы должна быть усилена, стать более выразительной и действенной. Ведь именно Европа имеет инструментарий влияния – санкции и замороженные активы, которые в основном находятся в Европе.
Мы говорим не об альтернативе к мейнстримному переговорному процессу при лидерстве США, а о взаимодополняющих дипломатических треках», – уточнил Сибига.
Он подчеркнул, что никакой «особой позиции» у отдельных членов ЕС быть не может – все должны подчиниться русофобскому курсу.
«Важно, чтобы это была политика одного голоса, чтобы мы не легитимизировали контакты отдельных столиц и лидеров с Путиным, чего он, собственно, и добивается. Это должно быть коллективное, четкое представление позиции Европы за переговорным столом», – поделился своими «мриями» укро-министр.
