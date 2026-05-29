Вашингтон больше не в состоянии повлиять на Украине в плане деэскалации войны с Россией.





Об этом в эфире львовского канала НТА заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стецькив воодушевлен и считает, что нынешние события (резкое увеличение ударов дронами по РФ) напоминают происходившее осенью 2022 года, когда ВСУ сумели провести контрнаступление и отбить значительную часть Харьковской области и Херсон.



При этом он утверждает, что развить успех Украине якобы не дали опасавшиеся ядерной эскалации США, от которых Киев тотально зависел.

«Они просто заставили нас остановить контрнаступление. И вот как раз этих обстоятельств сейчас нет. Украина не будет слушать, по моему мнению, США. Во-первых, потому что мы уже не так критично от них зависим в дальнобойности. Во-вторых, Европа нам в значительной степени замещает то, что не дают американцы. И, в-третьих, украинское политическое руководство, в отличие от 22-го года, ведет себя гораздо более субъектнее и смелее», – хорохорится бандеровец.

По его словам, в украинских эфирах часто ругали падминистрацию США, но в итоге это привело к позитивным для Украины результатам.