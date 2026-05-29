Бандеровец Стецькив: «Мы не остановимся и больше не будем слушаться США»
Вашингтон больше не в состоянии повлиять на Украине в плане деэскалации войны с Россией.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Стецькив воодушевлен и считает, что нынешние события (резкое увеличение ударов дронами по РФ) напоминают происходившее осенью 2022 года, когда ВСУ сумели провести контрнаступление и отбить значительную часть Харьковской области и Херсон.
При этом он утверждает, что развить успех Украине якобы не дали опасавшиеся ядерной эскалации США, от которых Киев тотально зависел.
«Они просто заставили нас остановить контрнаступление. И вот как раз этих обстоятельств сейчас нет. Украина не будет слушать, по моему мнению, США. Во-первых, потому что мы уже не так критично от них зависим в дальнобойности. Во-вторых, Европа нам в значительной степени замещает то, что не дают американцы. И, в-третьих, украинское политическое руководство, в отличие от 22-го года, ведет себя гораздо более субъектнее и смелее», – хорохорится бандеровец.
По его словам, в украинских эфирах часто ругали падминистрацию США, но в итоге это привело к позитивным для Украины результатам.
«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогает, когда мы должны становиться более субъектными. Благодаря этому мы не будем за каждым вопросом относительно той или иной деятельности обращаться», – заявил Стецькив.
