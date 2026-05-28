Стала известна истинная причина визита Тихановской в Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская ездила в Киев, чтобы поправить финансовое положение своего офиса.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Давайте не будем прятать глаза – это вопрос финансов. Обдумывался вопрос уменьшения финансирования со стороны европейских грантодающих структур. Условно говоря, белорусская программа сужается. А белорусско-украинская грантовая программа? Это новое бюджетное направление, которое не входит ни в украинскую, ни в белорусскую. Помимо прочего, это средства на существование на 2027 год», – сказал Тышкевич.

Он полагает, что после украинского вояжа европейские политики начнут активней встречаться с Тихановской, и это даст ей возможность выпросить у них денег.