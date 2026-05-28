Представитель Союза офицеров Молдовы: Мы больше не нейтральная страна – Кишинёв перешёл на сторону бандеровцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки нормам Конституции, где прописан нейтральный статус Молдовы, бывшая советская республика фактически перешла на сторону воюющей против России бандеровской Украины, предоставляя свою территорию для поставок НАТО украинской армии.

Об этом в комментарии для «ПолитНавигатора» заявил молдавский военный аналитик, член исполкома Союза офицеров Республики Молдова Борис Шаповалов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В последнее время отношения между Молдовой и военно-политическим блоком НАТО резко и качественно изменились. Если раньше Республика Молдова участвовала в совместных миротворческих операциях, проходили какие-то консультации и так далее, то сегодня речь идёт не только об учениях, которые проводятся практически каждый месяц, но и о конкретных программах перевооружения по стандартам НАТО», – говорит он.

Шаповалов приводит многочисленные примеры такого сотрудничества.

«Государства-члены НАТО поставляют в Молдову оружие, в частности, артиллерийские и системы ПВО, различное военное оборудование. Также речь идёт о совместных проектах по производству БПЛА, в частности, совместный проект с Румынией (страной-членом НАТО) в городе Вадул-луй-Водэ. Строится военная база в Бачой. Идут реконструкции на военном аэродроме Маркулешты. Германия финансирует проект по строительству военных складов на севере Молдовы. Одним словом, таких проектов уже становится очень много», – утверждает аналитик.

Он указывает, что Молдова уже превращена в транспортный хаб между блоком НАТО и бандеровской Украиной. Через территорию Молдовы осуществляются железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки. И таких сигналов становится всё больше.

«Это говорит о том, что Молдова де-факто отошла от провозглашённого в Конституции нейтралитета, и чётко заняла позицию воюющей Украины, позицию стран, входящих в блок НАТО, и де-факто участвует в деятельности военно-политического блока НАТО. Это тот факт, который необходимо признать», – резюмирует Борис Шаповалов.

Отметим, что, с точки зрения международного гуманитарного права, принципиально важно, предоставляет ли государство свою территорию для боевых операций, используются ли объекты для снабжения воюющей стороны, размещаются ли на её территории иностранные войска, осуществляется ли прямое участие в управлении боевыми действиями.

Если через территорию государства регулярно идёт транзит оружия, топлива, военной техники и боеприпасов для одной из сторон конфликта, то в военной логике такие объекты могут рассматриваться как инфраструктура обеспечения войны.

Чем сильнее Молдова вовлекается в военную логистику НАТО, в производство вооружений, в совместимую с НАТО инфраструктуру и в обслуживание украинского направления, тем чаще она начинает рассматриваться как часть военной инфраструктуры Запада, ведущего прокси-войну с Россией.