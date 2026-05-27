Высказывания спикера Народной скупщины Аны Брнабич (на фото) о том, что у Сербии нет братских отношений с Россией, приведут страну не в Евросоюз, а к краху.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

«Мы слышали подобные заявления и стихи на украинском майдане. И мы все видим – к чему это привело. Отход от России – защитника всех славянских народов приводит к тому что все эти государства приходят в упадок и используются врагами в своих целях. Еще ни один предатель России не получил никакой награды за свое предательство. А если бы и получил (как Иуда свои 30 серебренников), то впоследствии, кроме духовного крушения и самоубийства, его ничего не ждет», – заключил Матвейчев.

Напомним, что на недавней конференции в Праге Брнабич униженно умоляла принять Сербию в Евросоюз, хотя большинство сербов выступает против этого, потому что одно из условий членства Сербии в ЕС – официальный отказ от Косово.