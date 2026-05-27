В Госдуме предостерегли Сербию от повторения судьбы Украины

Елена Острякова.  
27.05.2026 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 92
 
Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


Высказывания спикера Народной скупщины Аны Брнабич (на фото) о том, что у Сербии нет братских отношений с Россией, приведут страну не в Евросоюз, а к краху.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

Высказывания спикера Народной скупщины Аны Брнабич (на фото) о том, что у Сербии нет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы слышали подобные заявления и стихи на украинском майдане. И мы все видим – к чему это привело. Отход от России – защитника всех славянских народов приводит к тому что все эти государства приходят в упадок и используются врагами в своих целях.

Еще ни один предатель России не получил никакой награды за свое предательство.

А если бы и получил (как Иуда свои 30 серебренников), то впоследствии, кроме духовного крушения и самоубийства, его ничего не ждет», – заключил Матвейчев.

Напомним, что на недавней конференции в Праге Брнабич униженно умоляла принять Сербию в Евросоюз, хотя большинство сербов выступает против этого, потому что одно из условий членства Сербии в ЕС – официальный отказ от Косово.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В Госдуме предостерегли Сербию от повторения судьбы Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить