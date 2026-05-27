«На людей властям плевать». Энергетика Молдовы после разрыва с Россией

Совбез Молдовы на заседании оценил риски для энергетики на фоне событий на Ближнем Востоке. Власти уверяют: ситуация под контролем. Но бизнес и аналитики обеспокоены: за парадными отчетами – тупик с зеленой энергетикой, угроза нового тарифного удара.

Почему официальный оптимизм чиновников далек от реальности – «ПолитНавигатору» рассказал кишинёвский публицист Сергей Ткач.

Власти уверяют, что нет проблем со снабжением энергоресурсами. Однако депутаты уже обсуждают кулуарное одобрение Совбезом скачка НДС на газ с 8% до 20%. Если эта информация подтвердится, что будет с бизнесом и платежеспособностью граждан?



Думаю, сам факт созыва ВСБ при президенте по проблемам энергообеспечения говорит о близости неких экстремальных сценариев. У власти нет уверенности в том, что все риски удастся преодолеть. Косвенно об этом говорит и призыв к населению меньше потреблять электроэнергии. Поскольку Молдова не может себя обеспечить самостоятельно ни электроэнергией, ни газом, ни дизтопливом и бензином, то эта зависимость, как и в ЕС в целом, является экзистенциальной проблемой. Если информация о повышении НДС подтвердится, то, разумеется, тарифы вырастут, цены могут скакнуть. Но возможно, что это определенный трюк, за счет этого роста НДС могут увеличить поддержку уязвимых категорий граждан. ЕС на это Молдове больше не дает, значит, надо искать источники. Кредитов и так набрали выше крыши, теперь власть приступила к увеличению налогов. Впрочем, все может быть проще: повысить НДС молдавским властям рекомендовал МВФ.



Минэнерго рапортует: 26 мая более 70% потребляемой в стране энергии пришло из возобновляемых источников. При этом производители зеленой энергии заявляют об экспортной блокаде: Украина импорт закрыла, Румыния ввела квоты, молдавские эко-сертификаты в ЕС не признаются. Почему разрекламированный зеленый прорыв обернулся тупиком?

Цифра 70% ничего не говорит. Мы знаем, что в Германии в определенные моменты есть избыток электроэнергии за счет производства из возобновляемых источников, и цена киловатта даже уходит в минус. Но почему там тарифы все время растут, а после разрыва отношений с Газпромом возникли проблемы в экономике? Мне кажется, этот бросок в зеленую энергетику не был властями хорошо проработан, нет стратегии, регулирования процессов. Иначе мы бы не слышали стонов тех, кто инвестировал в эту область, взял кредиты, а теперь жалуется, что некому сбывать электроэнергию. Вероятно, зеленая электроэнергия мешает темным схемам закупок электроэнергии за рубежом. Это обязательно следует иметь в виду. Область закупок энергоносителей в Молдове непрозрачна, что является верным признаком процветающей там коррупции. Но назовите мне область социально-экономической жизни в Молдове, где нынешняя власть добилась явных, а не выдуманных успехов? За исключением конфронтации с Россией.

Еще шаг к евроинтеграции – объявленная реорганизация стратегического госпредприятия Moldelectrica в АО ради «эффективности управления». Но в Румынии на теме приватизации госактивов недавно рухнуло правительство Боложана. Почему Кишинев игнорирует румынские грабли и рискует стабильностью оператора сетей?