«Цэ Европа, а не концлагерь!» – после пыток в ТЦК умер человек без пальцев

Людоловы из Уманской ТЦК доводят людей до попыток суицида, психушки, и смерти «при загадочных обстоятельствах».

Об этом на заседании Верховной рады заявил Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Западной Украине 270 человек, которые умерли или сняты с учета, их написали для плана, что они будут зачислены в мобилизационный резерв, служат и так далее. Почему так делается? Потому что ТЦК для того, чтобы выполнить этот план, делает все, что возможно.

Вот я сейчас приведу пример, когда гражданина Дмитрия Мартыненко из моего округа в городе Умани, у него на руке нет пальцев, но его всё равно забрало ТЦК. Потом его держали, били, не давали телефон, забрали, и потом он пытался даже совершить самоубийство.

И из воинской части его перевели в психиатрическую больницу, и он потом при загадочных обстоятельствах умер, и уже 1 мая его похоронили. То есть за 26 дней человек просто погиб в этих застенках. При том, что у него был цирроз печени, варикоз и т.д.», – возмущался депутат.

«Мы настаиваем, чтобы все, кто виновны в таких преступлениях, и на этом примере Уманского ТЦК, чтобы все были наказаны, уволены, привлечены к ответственности, и, возможно, их самих направить в зону боевых действий. И это правильно.

А сейчас, наоборот, на того блогера, который это разоблачил, пытаются давить, и даже предлагают его привлечь к ответственности, что он это разоблачил. Ну, так нельзя. У нас свободная страна, а не концлагерь, и не сталинский режим. Поэтому давайте бороться с произволом, который делает ТЦК, давайте не путать мобилизацию по закону, которая должна быть, с правовым беспределом», – сказал Яценко.