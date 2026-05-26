Экс-советник Кучмы: Верховную раду всё равно разбомбят, лучше всем бежать из Киева

Анатолий Лапин.  
26.05.2026 14:38
  (Мск) , Москва
Киевлянам после предупреждений России о новых ударах необходимо срочно бежать из города.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник президента Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


По мнению Соскина, Россия неизбежно нанесет удар по Верховной раде и правительственному кварталу в Киеве.

«Завтра депутатам в Верховный Совет лучше не идти. И послезавтра, и послепослезавтра. Всё, они всё равно разбомбят этот купол, сто процентов, им надо разбомбить. Они приняли решение, что надо уничтожить центры, куда идут все системы связи, где аппараты сидят, уничтожить.

И поэтому, конечно, Верховный Совет, если они уничтожают вместе с комитетами, выжигают полностью этот квартал с комиссиями и так далее. Ну всё, будьте здоровы, высшего законодательного органа, его материальной инфраструктуры всей: с экспертами, консультантами, связями, центрами, не будет…

Ваши отели, ваши рестораны, ваши все эти бриллиантовые магазины и так далее, всё, что вы туда наложили на Крещатике – там очень богатые. Могут по Киеву жахнуть, 100% могут. Короче, Киев будет разрушен. С чем я вас и поздравляю… Киевлянам надо бежать, я вам одно могу сказать. Бегите, притом как можно быстрее», – заявил Соскин.

Ранее он обвинял Запад в том, что тот втравил Украину в военное противостояние с РФ, а теперь не может обеспечить защиту Киева.

В свою очередь российский полковник в отставке Константин Сивков заявил, что Россия в рамках анонсированного удара по Киеву должна бить по людям, принимающим военные и политические решения на Украине, иначе никакого эффекта от таких ударов не будет.

