Сербский дипломат: Русские не оценили многовекторности Вучича, отношения заходят в тупик

Бывший сербский посол в Белоруссии Сречко Джукич считает, что отношения Москвы и Белграда зашли в тупик, поскольку Кремль не устроила политика многовекторности Александра Вучича.

Так Джукич прокомментировал недавнее заявление спикера парламента Сербии Анны Брнабич о том, что «Россия – не братская страна». Дипломат заметил, что эти слова отражают не только её личную позицию.

«Правительство начало понимать, что оно поместило все свои интересы и цели в одну корзину – в российскую. Русские это видят и ведут себя соответственно. Тем не менее, Сербия поддержала Россию всеми своими политическими и экономическими силами [на самом деле, зачастую поддерживая антироссийские резолюции в ООН, – ред.], и отказалась вводить санкции, чего не сделала ни одна европейская страна. Русские этого не понимают и считают это естественным долгом Сербии», – сказал Джукич в интервью прозападному изданию Nova.

По словам дипломата, Россия не идёт на уступки по проблеме НИС (Нефтяной индустрии Сербии), дочкой «Газпрома», попавшей под жёсткие санкции США. Концерн потерял возможность функционировать, однако переговоры о его продаже до сих пор ни к чему не привели [Москва отказалась от продажи доли по дешёвке].

«НИС значит для Сербии всё, а для России НИС – это лишь один из целого ряда заводов, расположенных по всей стране и в мире, один из 50 или 60», – отметил Джукич, упрекая Россию в неуступчивости, лишившей сербский бюджет нефтяных доходов, а страну – рабочих мест.

Накануне Анна Брнабич заявила, что Сербия «полностью соответствует» Европейскому союзу в плане ценностей, и возразила против утверждения о том, что правительство Александра Вучича поддерживает «братские отношения» с Москвой.

«Я бы не сказала, что это братские отношения. Наш президент Вучич общается с президентом Путиным, но и лидеры некоторых стран-членов ЕС также общаются с его администрацией. Некоторые лидеры ЕС, такие как премьер-министр Словакии Фицо, также были в Москве в этом году. И Вучич был в Москве на 80-летии (Победы), на большой юбилей. В этом году его в Москве не было», – сказала она.

По словам Брнабич, Сербия «четко заявила», что СВО России на Украине было «чистым актом агрессии и явным нарушением международного права», и что она проголосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.